Rekorder og milepæler fra Champions League-vinneren PSG og 5-0-seieren over Inter

Paris Saint-Germain er den nye europamesteren, og utvilsomt sesongens lag: en trippel, med fransk cup og liga i tillegg til en dominerende Champions League-serie som inkluderte en 5-0-seier over Inter. En enorm suksess for den franske klubben med penger fra Qatar, som etter en ikke så vellykket trend med å signere fotballstjerner som Neymar, Messii og Mbappé, endelig har stolt på Luis Enriques ekspertise for å gjøre den til et europeisk kraftsenter. En triumf for kollektivt spill fra enkeltpersoner.

Champions League-finalen 31. mai 2025 vil bli husket for mange ting i årene som kommer, først og fremst den første Champions League-tittelen for PSG, og det tredje europeiske trofeet etter den mye mindre prestisjefylte Cupvinnercupen i 1996 og UEFA Intertoto Cup i 2001. Men det var også andre milepæler, blant annet som det første franske laget som vant Champions League siden 1993, Olympique Marseilles.

For trener Luis Enrique er dette den andre Champions League-tittelen, men mest spektakulært er det hans andre trippel: Den første var for nøyaktig ti år siden, da han vant LaLiga, Copa del Rey og Champions League med FC Barcelona. Siden Luis Enrique kom til PSG i 2023, har han vunnet syv av åtte trofeer laget hans har spilt, og har bare gått glipp av Champions League 2024.

Og kampen, for en kamp! En 5-0-seier i en Champions League-finale hadde aldri skjedd før. En knusing av episke proporsjoner som vil bli skrevet inn i historiebøkene. 5-0 er tidenes rekord som finale med størst seier, inkludert europacupene, og overgår Real Madrid 7 - 3 Frankfurt i 1960.