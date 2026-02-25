Rekordhøyt antall journalister drept i 2025 - rapport

HQ

129 journalister og mediearbeidere ble drept i 2025, og to tredjedeler av dødsfallene kan tilskrives Israel, ifølge Committee to Protect Journalists (CPJ). Dette er andre året på rad at pressedrapene når et rekordhøyt nivå, sier gruppen i sin årsrapport.

Vakthunden sa at Israelsk ild drepte 86 journalister, for det meste palestinere i Gaza, og klassifiserte 47 av de globale dødsfallene som forsettlige drap. Israels militære kommenterte ikke umiddelbart rapporten, men har tidligere sagt at de retter skytset mot stridende, og at det er forbundet med risiko å operere i krigssoner.

Minst 104 av de 129 dødsfallene var knyttet til konflikter. I tillegg til Gaza og Jemen, inkluderte de dødeligste landene Sudan, Mexico og Ukraina, noe som understreket det gruppen kalte et stadig farligere miljø for pressen over hele verden...