Rekordstort slag mot fotballpirater i Spania: 31,6 millioner euro for å ha sendt LaLiga gratis

I Spania må du betale mye penger hvis du vil se sport live. Hvis du vil følge de viktigste fotballturneringene, Ligaen og UEFA-konkurranser som Champions League, Europa League eller Conference League, kan den månedlige summen lett komme opp i over 100 euro hvis du vil ha alle konkurransene. Hundre i måneden!

Det er ikke rart at piratkopieringen har skutt i været, til tross for at rettighetshaverne og konkurransene som selger disse rettighetene har gjort flere forsøk på å stoppe den. Og i dag ble det kunngjort en rekordstor straff for distribusjon av piratkopierte sportsbegivenheter på nettet: 31,6 millioner euro.

31,6 millioner euro, det er summen en domstol i A Coruña, Spania, har beordret Roja Directa til å betale til medieselskapet Mediapro, i erstatning for skader. Roja Directa Nettstedet, som drives av selskapet Puerto 80 Projects, var et av de mest populære nettstedene for å se fotballkamper live på nettet uten å betale. I over ti år har nettstedet vært et mål for det spanske rettsvesenet.

Rekordsummen på 31,6 millioner kroner kommer fra beregningen av beløpet som Puerto 80 skulle ha betalt Mediapro for medierettighetene til LaLiga-sesongen 2014/15. Halvparten av dette, 15,8 millioner, må betales av eieren, Igor Seoane, som eneste administrator.

Selv om nettstedet Roja Directa tilbød lenker til å se kampene live gratis, tjente Puerto 80 millioner for publisitet, i tillegg til at de tok provisjon for å omdirigere trafikk til spillselskapenes nettsider. Nettstedet er stengt i Spania, men opererer fortsatt i utlandet.

Javier Tebas, president i LaLiga, feiret det nye og sa: "Flere vil falle, og de vil være store fisk. Google, Cloudfare, blant andre... fordi de også tjener på dette tyveriet."