Relic Entertainment skisserer hva som er det neste etter Sega-splittelsen

HQ

Relic Entertainment ønsker å starte et nytt kapittel etter å ha skilt seg fra Sega i fjor. Etter splittelsen reduserte Relic Entertainment noe, og mistet 41 ansatte og la til det økende antallet oppsigelser av videospill.

Relic har imidlertid fortsatt store planer for fremtiden. "Muligheten vi har her er å finne ut hvor RTS trenger å gå videre", sier Justin Dowdeswell, administrerende direktør i Relic Entertainment (via VentureBeat). "Vi har definitivt sett veldig engasjerte flerspillerpublikum. Men det er begrenset når vi snakker om Company of Heroes, for eksempel. Dette er et spill som foregår i andre verdenskrig, noe som begrenser publikum til en viss grad. Det er et RTS-spill, noe som begrenser publikum ytterligere. Og når vi internt snakker om hva som er barrierene for oss, er det å utvide publikummet et stort tema. Hvordan får vi inn nye spillere? Hvordan når vi ut til spillerne?"

I tillegg til å jobbe mot nye titler, vil Relic fortsette å oppdatere sine eksisterende titler, som Company of Heroes 3. Relic er kjent for sitt arbeid med titler som Homeworld, Age of Empires IV og Warhammer 40,000: Dawn of War, og har etablert seg som et velkjent navn innen strategispill. Problemet med disse IP-ene er imidlertid at mange av dem ikke kontrolleres av Relic. Det bemerkes imidlertid at Games Workshop er en sterk støttespiller for Relic, og kanskje er det håp for i det minste en av disse eldre franchisene.