Remake av Destroy All Humans! 2 tilsynelatende teaset

For ikke så altfor lenge siden utga THQ Nordic og utvikleren Black Forest Games en remake av det originale Destroy All Humans!, og til relativt stor overraskelse fikk spillet ikke bare ganske gode anmeldelser, det har også solgt bra, så nå later det til at utvikleren er i gang med å tease en remake av oppfølgeren.

I en såkalt hyllesttrailer for fjorårets remake er det en sekvens som rimelig direkte refererer til en oppfølger. Advarer om liten spoiler nå dersom du ikke har spilt det første spillet. Karakteren 138 har drakten fra Destroy All Humans! 2 på seg, og det blir spurt: "are you done yet, 137?", som refererer til at 137 dør i det første spillet, og erstattes med 128 i oppfølgeren.

I en uttalelse til IGN sier Black Forest følgende:

"We can't explain it to ourselves who that other Furon clone is either. We've contacted all intelligence agencies we know and asked for support - Majestic, the KGB, that guy in a tinfoil hat outside our office screaming at a phone box every day... We think we are onto something though, and may have more intel to share soon!"