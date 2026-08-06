Remaken av «Moana» samt «The Mandalorian» og «Grogu» var kasseflopper, innrømmer Disneys administrerende direktør
Men filmene har «styrket andre deler av selskapet», ifølge Josh D'Amaro.
Disneys administrerende direktør Josh D'Amaro har erkjent at to av studioets store satsninger på kino var feilskjær i år. Mens «Toy Story 5» og «Spider-Man: Brand New Day» har vært store suksesser på kino. Live-action-remaken av «Moana» og «The Mandalorian & Grogu» klarte ikke å vekke særlig stor interesse.
«Selv når franchisefilmene våre ikke innfrir forventningene våre til kasseinntektene, slik som med The Mandalorian og Grogu og live-action-versjonen av Moana, bidrar investeringene våre i disse kjerneproduktene til å styrke andre deler av selskapet vårt», sa D'Amaro (via Variety).
Disney-sjefen forklarte at *The Mandalorian*s tilbakevending til skjermene bidro til å øke detaljhandelssalget for *Star Wars*-franchisen. Baby Yoda har tross alt fortsatt stor salgsstyrke når det gjelder merchandise. *Moana* forventes også å gjøre det bra på Disney+, noe som er en suksess for studioets strømmetjeneste. Dette er kanskje ikke de ideelle måtene å tjene penger på for en kinofilm, men hvis du håpet at floppene deres ville få Disney til å gå bort fra flere nyinnspillinger og TV-seriefilmatiseringer, bør du kanskje tenke deg om en gang til.
«Disse franchiseinvesteringene bidro til verdiskaping utover kinopremierene,» sa D'Amaro. Dette kan være en administrerende direktør som prøver å gjøre det beste ut av en dårlig situasjon, eller en måte å vise hvordan storbudsjettfilmer kan tjene inn kostnadene sine utenom billettsalget. «The Mandalorian & Grogu» tjente inn respektable 345 millioner dollar på kino, men kom ikke i nærheten av å matche andre «Star Wars»-kinofilmer. «Moana» tjente inn 262 millioner dollar på verdensbasis, med et budsjett på rundt 250 millioner dollar. Det forventes at live-action-filmen «Moana», når markedsføringskostnadene legges til, kan føre til et tap på hundrevis av millioner for Disney.