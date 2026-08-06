Remaken av «Moana» samt «The Mandalorian» og «Grogu» var kasseflopper, innrømmer Disneys administrerende direktør

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Disneys administrerende direktør Josh D'Amaro har erkjent at to av studioets store satsninger på kino var feilskjær i år. Mens «Toy Story 5» og «Spider-Man: Brand New Day» har vært store suksesser på kino. Live-action-remaken av «Moana» og «The Mandalorian & Grogu» klarte ikke å vekke særlig stor interesse.

«Selv når franchisefilmene våre ikke innfrir forventningene våre til kasseinntektene, slik som med The Mandalorian og Grogu og live-action-versjonen av Moana, bidrar investeringene våre i disse kjerneproduktene til å styrke andre deler av selskapet vårt», sa D'Amaro (via Variety).

Disney-sjefen forklarte at *The Mandalorian*s tilbakevending til skjermene bidro til å øke detaljhandelssalget for *Star Wars*-franchisen. Baby Yoda har tross alt fortsatt stor salgsstyrke når det gjelder merchandise. *Moana* forventes også å gjøre det bra på Disney+, noe som er en suksess for studioets strømmetjeneste. Dette er kanskje ikke de ideelle måtene å tjene penger på for en kinofilm, men hvis du håpet at floppene deres ville få Disney til å gå bort fra flere nyinnspillinger og TV-seriefilmatiseringer, bør du kanskje tenke deg om en gang til.

«Disse franchiseinvesteringene bidro til verdiskaping utover kinopremierene,» sa D'Amaro. Dette kan være en administrerende direktør som prøver å gjøre det beste ut av en dårlig situasjon, eller en måte å vise hvordan storbudsjettfilmer kan tjene inn kostnadene sine utenom billettsalget. «The Mandalorian & Grogu» tjente inn respektable 345 millioner dollar på kino, men kom ikke i nærheten av å matche andre «Star Wars»-kinofilmer. «Moana» tjente inn 262 millioner dollar på verdensbasis, med et budsjett på rundt 250 millioner dollar. Det forventes at live-action-filmen «Moana», når markedsføringskostnadene legges til, kan føre til et tap på hundrevis av millioner for Disney.