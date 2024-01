Remasteren av Sonic Generations bekreftet

Ryktene begynte å svirre i forkant av den offisielle kunngjøringen av den pågående PlayStation State of Play -sendingen om at det ville komme en remaster av Sonic Generations. Tidlig i sendingen ble det bekreftet at plattformspillet får en slags remaster, en remaster som gir ekstra innhold rundt alles favoritt, det svarte og røde pinnsvinet.

Spillet er kjent som Sonic X Shadow Generations, og er tilsynelatende en oppdatert versjon av plattformspillet fra 2011, men i tillegg til ytelsesoppgraderingene og forbedringene som følger med å skreddersy spillet for PS4 og PS5 (originalen ble lansert på PS3), vil det også inneholde en mengde innhold relatert til Shadow the Hedgehog.

Du vil kunne dra ut på eventyr med Shadow der han knuser og generelt gjør tøffe ting. Det ser ikke ut til at dette vil omfatte bruk av våpen og eksplosiver, slik som i Shadow the Hedgehog, men det ser ut til å bli en mørkere og mer moden tone.

Sonic X Shadow Generations lanseres en gang i høst på PS4 og PS5. Du kan se annonseringstraileren nedenfor.