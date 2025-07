Rematch utvikleren skisserer utestengelser for spillere som bryter adferdskodeksen

HQ

Sifu-utvikleren Sloclaps nye fotballtittel Rematch har vist seg å være svært populær på nettet. Over en million eksemplarer har blitt solgt, og over en million spillere ble hentet inn i løpet av spillets første 24 timer. Men når så mange spiller, kan det oppstå noen problemer.

Juksere, griefere og andre spillere som deltar i giftig oppførsel har blitt litt av et problem, men Sloclap har skissert hvordan de skal håndtere disse råtne eplene fremover. Hvis du rapporterer en spiller og det viser seg at de griefing ved å score egne mål eller forstyrre en kamp, vil de møte en tre-dagers utestengelse. Spillere som trakasserer andre spillere kan få syv dagers utestengelse, og juksere får automatisk utestengelse på ubestemt tid.

Gjentatte lovbrytere kan også forvente strengere utestengelser på sikt, ettersom Sloclap ønsker at samfunnet skal forbli konkurransedyktig, men respektfullt. Det er en vanskelig balansegang å gå, men Rematchs popularitet viser at hvis Sloclap forblir konsistent med oppdateringene og omsorgen for spillet, er det en mulighet for at det forblir populært i lang tid fremover.