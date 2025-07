Rematch utviklerne bekrefter at crossplay kommer senest i september

HQ

Sifu-utvikleren Sloclaps nye fotballspill Rematch har vist seg å være veldig populært i ukene siden lanseringen. Men etter hvert som flere spillere har sluttet seg til spillet, har det blitt klart at det er behov for noen funksjoner for å gjøre Rematch komplett. Sloclap har også lagt merke til dette, og disse funksjonene er ikke langt unna.

Som forklart i et nytt innlegg av Sloclap, vil en oppdatering ankomme denne uken som vil tillate en grunnleggende versjon av gamepad-inngangsoverføring, fargeblinde alternativer og feilrettinger. Også når det gjelder større ting som crossplay og spillerrapportering, er de ikke langt unna, og vil ankomme senest i september og ankomsten av sesong 1.

3v3- og 4v4-rangeringskøer er også adressert i dette innlegget. De kommer ikke til å ankomme umiddelbart, men Sloclap har lagt merke til etterspørselen etter dem, og planlegger å legge til en ny matchmaking-kø om et par måneder. Flere nyheter vil komme snart.

Crossplay ser ut til å være den største etterspørselen på mange spillers ønskelister akkurat nå, da det vil tillate spillerbasen på Rematch å blomstre i stedet for å være isolert på deres valgte plattform.

Rematch er ute nå på PC, Xbox Series X/S og PS5.