Remedy beskriver historien i Alan Wake 2 som "et monster"

Det har gått tolv år siden Alan Wake ble lansert, og i løpet av den tiden har fans har mast om en oppfølger i tillegg til at det har vært mange rykter om det påståtte prosjektet. Under The Game Awards på slutten av fjoråret ble Alan Wake 2 endelig annonsert, og fra den første traileren å dømme ser det ut til å være noe helt spesielt.

Sam Lake er både Creative Director og manusforfatter for spillet, og avslørte på Twitter forrige uke at han allerede har skrevet mange sider for eventyret, og la til at det faktisk er "mer enn noen gang". Lake går til og med så langt som å kalle historien i Alan Wake 2 "et monster".

Siden Alan Wake 2 etter planen skal slippes i 2023, antar vi at vi vil se flere livstegn fra det i år. Det kan jo tenkes at det skal vises frem under The Game Awards, som går av stabelen i desember.