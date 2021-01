Remedy deler interessante statistikker fra Control i 2020

Du ser på Annonser

Selv om Control teknisk sett kom i 2019, var det likevel mange som spilte det, og dets utvidelser, i 2020. Det betyr at det har blitt samlet en masse data fra spillernes handlinger i spillet, og de har Remedy nå delt med oss.

Via et bildeinnlegg på Twitter, som du også kan se nedenfor, fremgår det blant annet at det har blitt slengt mye møbler rundt omkring, og at det har blitt tatt ganske mange bilder i spillets Photo Mode.

Spillet får forresten også en Ultimate Edition den 2. februar, som vi gleder oss til å sjekke ut.