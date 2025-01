Remedy planlegger en vellykket lansering av FBC: Firebreak

HQ

Remedy har skissert en strategi for å sikre suksessen til deres nye flerspillerspill, FBC: Firebreak. Thomas Puha fra Remedy snakket om dette i et nylig intervju med Gamesradar, hvor han sa at spillet vil være tilgjengelig på både Game Pass og PlayStation Plus ved lansering, noe som vil senke barrieren for spillere å prøve det ut. Dette trekket er rettet mot å tiltrekke seg en større spillerbase, spesielt de som kanskje ikke ville ha kjøpt spillet ellers. Selv om hovedfokuset er å bygge et sterkt fellesskap, erkjenner Puha at det er nervepirrende å lansere med en så stor spillerbase, og at de regner med at spillet vil holde stand under presset. Selv om de økonomiske konsekvensene fortsatt er usikre, satser Remedy på at samfunnsengasjement er nøkkelen til spillets suksess.

Er du ivrig etter å prøve FBC: Firebreak gjennom disse tjenestene?