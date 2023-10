Remedy sier Control 2 og Max Payne Remake er langt unna

Selv om Remedy sannsynligvis soler seg i den utrolige mottakelsen av Alan Wake 2 akkurat nå (du kan lese anmeldelsen vår her), betyr ikke det at arbeidet stopper hos den finske utvikleren Remedy. De har mange prosjekter på gang, og vi har nettopp fått noen oppdateringer om noen av dem.

I et notat til investorene (som VGC oppdaget), ble det avslørt at Control 2 fortsatt er på proof-of-concept-stadiet. "Planene for denne oppfølgeren er ambisiøse, og vi har sett god fremgang både i design og spillbygging," heter det om oppfølgeren til tredjepersonsskytespillet fra 2019. "Vi vil fortsette på dette stadiet de neste kvartalene. Vi fokuserer på å bevise de identifiserte nøkkelelementene før vi går videre til neste fase og oppskalerer teamet."

Når det gjelder Max Payne Remake, sier Remedy følgende: "Nyinnspillingen av Max Payne 1&2 har gått inn i produksjonsfasen. Vi har fått klarhet i spillets stil og omfang, og vi har et usedvanlig godt organisert team som jobber med det. Med disse fremskrittene ser vi frem til prosjektet og dets fremtidige suksess."

Det kom også noen oppdateringer om Condor, et kooperativt flerspillerspill, og Codename Vanguard, to spill som for det meste har ligget i mørket.

"Condor, et kooperativt flerspillerspill, har gått fra proof-of-concept-stadiet til produksjonsfasen. Vi har tilegnet oss verdifull innsikt i utviklingen av tjenestebaserte spill og er nå i en bedre posisjon til å skape et spill som spillerne kan engasjere seg i i årevis ... I Codename Vanguard definerer vi de neste trinnene i prosjektet sammen med forlagspartneren vår. Samtidig sikter prosjektet mot å fullføre proof-of-concept-fasen innen utgangen av året."

Hva gleder du deg mest til å se fra Remedy?