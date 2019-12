Remedy-designer mener de ville vært gode på å lage RPG-spill

Selv om alle Remedys spill har forskjellige mekanikker og hovedpersoner, så har de en del mer til felles enn de har forskjeller. Faktisk beveger studioet seg innenfor en meget stringent ramme, men nylig har de snakket litt om hvordan det ville vært om de begynte å bevege seg utenfor den rammen.

Nylig deltok Controls Senior Designer, Sergey Mohov, i en Q&A på ResetEra, og her ble han spurt om det kunne tenkes at Remedy ville prøve seg på nye sjangre i fremtiden, og i så fall hvilke.

"I would personally pick RPG. First of all, I'm a huge RPG fan. I grew up playing Baldur's Gate, Planescape Torment, Arcanum, Fallout 2, Neverwinter Nights, and bring them up in design meetings regularly. But I also think that Remedy would be really good at it," svarte Mohov.

Og han fortsatte i samme spor, og beskrev nettopp hvorfor Remedy ville være gode til å lage et rollespill.

"Think about it: we're all about building detailed, weird worlds, populating them with compelling characters, and then telling a story through gameplay. It seems like an excellent starting point for an RPG game."

Ønsker du å se et RPG-spill fra dem?