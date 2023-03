Remnant 2 viser frem 9 minutter med nytt gameplay

HQ

Remnant 2 har nettopp avslørt 9 minutter med nytt gameplay, og viser frem Gunslinger, Handler og Challenger Archetypes samt mye mer.

Det må bemerkes at dette er pre-alfa gameplay, så det du ser her vil ikke representere det endelige produktet, men likevel er det nok til å bli begeistret for oppfølgeren til Remnant: From the Ashes. I tillegg til en titt på arketypene, ser vi også Yaesha, et av de nye områdene i spillet.

I traileren kan man tydelig se innflytelsen det første spillet har på Remnant 2, men det ser ut til at oppfølgeren vil være mye forbedret fra forgjengeren.

Er du spent på Remnant 2?