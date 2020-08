Du ser på Annonser

Akkurat nå kan du få 3 Out of 10 Ep 1 Welcome to Shovelworks og Wilmot's Warehouse gratis på Epic Games Store, men personlig vil jeg si at neste ukes utvalg frister mer.

Det viser seg å være PC-utgavene av Remnant: From the Ashes og The Alto Collection som overtar gratisplassene på Epic Games Store fra og med den 13. august, så du trenger ikke akkurat å kaste deg på tilbud de neste dagene.