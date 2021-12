HQ

Gunfire Games sitt Remnant: From the Ashes er tydeligvis et spill mange liker når de først prøver det, så det er forståelig at Epic tilbydde det gratis i fjor. Gikk du glipp av dette? Ikke noe problem.

For det er Remnant: From the Ashes som kan skaffes gratis på Epic Games Store igjen frem til klokken 17 i dag, så løp og "kjøp" mens du kan.