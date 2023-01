Remnant: From the Ashes er gratis på PC den 19 desember 2021 klokken 00:42 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Gunfire Games sitt Remnant: From the Ashes er tydeligvis et spill mange liker når de først prøver det, så det er forståelig at Epic tilbydde det gratis i fjor. Gikk du...

Remnant: From the Ashes blir gratis på PC neste uke den 6 august 2020 klokken 17:28 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Akkurat nå kan du få 3 Out of 10 Ep 1 Welcome to Shovelworks og Wilmot's Warehouse gratis på Epic Games Store, men personlig vil jeg si at neste ukes utvalg frister mer....