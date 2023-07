Remnant II har allerede doblet Remnant: From the Ashes' høyeste antall Steam-spillere

HQ

Gunfire GamesOppfølgeren Remnant II har hatt en svært imponerende lansering. Spillet har allerede tiltrukket seg hundretusener av fans, og bare på Steam kan vi se bevis på dette og hvor vellykket det har vært sammenlignet med Remnant: From the Ashes.

SteamDB viser at Remnant II nådde en topp på 110 856 samtidige spillere i løpet av helgen, noe som er over dobbelt så mange som From the Ashes, som nådde en topp på 48 289 på plattformen. Remnant II Toppen er nok til å plassere spillet over Warhammer 40,000: Darktide, FIFA 22, Resident Evil Village, Battlefield 2042, Doom Eternal, The Witcher 3: Wild Hunt, med flere, på plattformen når man ser på alle tiders toppnoteringer.

Det nevnes ikke noe om hvor godt oppfølgeren har gjort det på konsoller, men Steam er utvilsomt bare et innblikk i suksessen også andre steder.

Hvis du ikke har hatt sjansen til å spille Remnant II ennå, kan du lese vår anmeldelse av spillet her, for ytterligere tanker og meninger om det allerede tilsynelatende vellykkede prosjektet.