Remnant II har overraskende rimelige PC-krav

Remnant II ble annonsert under The Game Awards 2022, og vi nærmer oss nå premieren, som er satt til 25. juli. Gunfire Games og Gearbox Publishing mener det er på tide at du får vite om PC-en din har det som trengs for å kjøre dette fantastiske Souls-lignende eventyret, og har derfor avslørt dem på Epic Games Store.

Med tanke på hvor bra dette spillet ser ut fra det vi har sett så langt, er vi virkelig imponert over de relativt lave kravene, noe som forhåpentligvis betyr at vi får et virkelig optimalisert spill.

Minimum:

OS: Win 10

Prosessor: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-7600

Minne: 16 GB RAM

Grafikk: AMD Radeon RX 590 / Geforce GTX 1650

Lagring: 80 GB ledig plass

Anbefalt:

OS: Win 10Prosessor: AMD R5 3600 / Intel i5-10600KMinne: 16 GB RAMGrafikk: AMD Radeon RX 5700 / Geforce RTX 2060Lagring: 80 GB ledig plass

Er PC-en din klar for oppgaven?