Remnant II støtter snart crossplay

Selv om Gunfire Games' oppfølger, Remnant II, hadde en ganske imponerende lansering, som i det minste overgikk det Remnant: From the Ashes noensinne klarte å oppnå på PC, manglet spillet crossplay ved utgivelsen. Heldigvis ser det ikke ut til at det alltid vil mangle funksjonen, for i en Reddit AMA avslørte spillregissør David Adams at Gunfire jobber med å bringe crossplay til Remnant II for øyeblikket.

Nærmere bestemt uttalte Adams: "Ja, vi ser på det. Det er problemer med de forskjellige plattformene og hva de krever for å tillate crossplay, men det jobbes aktivt med det."

I bunn og grunn kan du forvente at Remnant II en dag vil støtte crossplay, men det ser ikke ut til å være satt noen tidslinje for når funksjonen vil debutere i oppfølgeren.

Videre i AMA-en bekreftet Adams også at flere arketyper er planlagt som DLC etter hvert, at bordtennisgeværet er favorittvåpenet hans, og at det er "mange planer og planer for serien", men at Gunfire for øyeblikket fokuserer på å bygge opp og forbedre det nåværende spillet.