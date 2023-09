Remnant IIs tøffeste fiende i permadeath-løp viser seg å være en avsats

HQ

Hardcore runs blir mer og mer populære i spillverdenen for tiden. Ingenting får det til å gå så kaldt nedover ryggen som tanken på å miste timevis med fremgang fordi karakteren din har fått en altfor tidlig slutt.

I Remnant IIs hardcoremodus kan du møte døden på alle mulige måter, men mange spillere peker på én avsats som en skikkelig killer for hardcoreløp. Det er en sidesti i Labyrinten som gir deg et vanskelig hopp, noe som ofte fører til at spilleren bommer på landingen og faller i døden.

Som Reddit-brukeren MediocrePollution878 har påpekt, kan det føles som et utrolig antiklimaks at en runde ender på denne måten, men det har ikke hindret spillere i å ta den valgfrie stien. Forhåpentligvis kan disse hoppene forbedres med tiden, slik at spillerne ikke føler at de har fått hardcore-løpet sitt ødelagt av en ustabil bevegelsesmekanikk.