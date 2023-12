Renaissance: A Film by Beyoncé stopper Godzilla Minus Ones stormløp mot toppen av kinotoppen i USA

HQ

Renaissance: A Film by Beyoncé ser ut til å bli den andre konsertfilmen etter Taylor Swift: The Eras Tour til å toppe billettinntektene i USA. På fredagens åpningsdag spilte filmen inn 11,8 millioner dollar på 2539 kinoer over hele landet og forventes å tjene inn over 20 millioner dollar i løpet av helgen. Dette er mindre enn de imponerende 39 millioner dollarene som The Eras Tour spilte inn i løpet av sin første dag i oktober.

En annen nykommer denne uken var Godzilla Minus One, den 33. filmen i den tradisjonsrike serien. Filmen, som er den første nordamerikanske lanseringen fra Toho International, spilte inn 4,7 millioner dollar på åpningsdagen og forventes å spille inn rundt 15 millioner dollar i løpet av helgen. Dette kommer i tillegg til de 23 millioner dollarene som ble spilt inn i hjemlandet.

Takk, Variety.