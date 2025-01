Renault avduker en slående konseptbil basert på den historiske 40 CV

HQ

Bilprodusenter har lenge vært kjent for å skryte litt av seg selv, og for å bruke uttrykk og formuleringer som får det til å virke som om deres nyeste kreasjon er det neste store skrittet fremover for transportteknologi. For Renault virker det som litt av en underdrivelse, men samtidig er det verdt å si at denne nye konseptbilen er noe av det mer slående, uvanlige og futuristiske vi har sett til nå.

Bilen er kjent som Renault Filante Record 2025, og er inspirert av 40 CV des Records som var i produksjon i 1925-1926. Bilen er en enseter som, som Renault uttrykker det, "ser ut til å være skulpturert av luft" samtidig som den er en "stiløvelse, men også en demonstrasjon av eksepsjonell aerodynamisk effektivitet og banebrytende teknologi".

Bilen blir også sett på som et "laboratorium på hjul" ettersom den er designet for å teste nye "teknologier, materialer og innovasjoner" med bilen "utstyrt med unike friksjonsreduserende dekk, sammen med steer-by-wire- og brake-by-wire-teknologier". Vi er ikke helt sikre på hva vi skal tro om det, men kanskje teknologien etter hvert vil bli vanlig i Renault-biler i fremtiden.

Denne helelektriske modellen er bare en demomodell, noe som betyr at den ikke kommer til å dukke opp på veiene med det første og heller ikke gå i full produksjon, men hvis du tilfeldigvis er til stede på bilutstillingen Rétromobile i Paris fra 5.-9. februar, vil du kunne se bilen i egen person.

Dette er en annonse: