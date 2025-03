Renault avduker sin første "elektriske mini-superbil"

HQ

Renault har annonsert at den elskede kombi modellen Renault 5 Turbo kommer tilbake som en del av en ny modell som er et helelektrisk alternativ. Den er kjent som Renault 5 Turbo 3E, og det er også en bil som den franske bilgiganten ser på som sin første "elektriske mini-superbil".

Bilen er bygget på en ny plattform som er designet for bakhjulsarkitektur, med to dører og to seter. Den drives av et 70 kWh-batteri og en drivlinje som kan yte 540 hk gjennom to 200 kW-motorer, noe som er nok til å speile "superbilstandarder" ved å oppnå en 0-100 km/t på under 3,5 sekunder, samtidig som den har en rekkevidde på over 400 km. Den vil støtte hurtigladeteknologi som gjør det mulig å lade batteriet fra 15-80 % på mindre enn 15 minutter, og har flere kjøremoduser, slik at føreren kan veksle mellom Snow, Regular, Sport, og Race.

Innvendig vil det være en 10,1" og 10,25" skjerm som kan kobles sammen med smarte tjenester for å bruke Google Maps og lignende. Den vil tilby en rekke tilpasningsmuligheter for interesserte kjøpere, og selv om bilen ikke vil ha en produksjonsmodell før i 2027, blir det laget rundt 2000 modeller før tiden som en håndfull heldige kjøpere kan plukke opp. Haken er at Renault 5 Turbo 3E ikke blir billig, og modellene forventes å koste rundt 100 000 pund.

Renault

Dette er en annonse: