Renault gir oss en første smakebit av 4 E-Tech

Om to uker kan vi se frem til Paris Motor Show, som er stedet der en rekke store bilprodusenter annonserer og viser frem nye og kommende modeller, konsepter og prosjekter. Et av selskapene som vil være til stede, er franske Renault, som har tenkt å dukke opp og gi verden et første glimt av bilen Renault 4 E-Tech.

Men i forkant av avsløringen av modellen, som er planlagt til 14. oktober, har Renault nå delt noen få teaserbilder av bilen, som gir oss en forsmak på de svært uvanlige baklyktene og det uttrekkbare taket som den vil ha.

I tillegg har Renault delt noen få utdrag av informasjon om den helelektriske bilen, inkludert at den vil ha trapesformede kvartvinduer over bakhjulene, vingede hjulbuer, en takspoiler, vertikale støtfangere og et tak laget av stoff, derav dens evne til å trekke seg inn.

Renault 4 E-Tech vil bli lansert i 2025.

