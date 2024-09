Renault lanserer et elektrisk varebilkonsept for byboere

HQ

Vi står tilsynelatende foran en stor endring i bilers designfilosofi og utseende. Med den elektriske bevegelsen i tankene har det vært en økning i mer uvanlige og futuristisk utseende bilkonsepter, og den siste innsatsen fra Renault støtter bare ytterligere opp om dette.

Den franske bilprodusenten har avduket en elektrisk varebilidé kalt Estafette Concept som angivelig "er inspirert av byer og de profesjonelle som jobber i dem".

Estafette Concept er bygget på en modulær plattform, har et karosseri som er over 2,5 meter høyt samtidig som det er tynt nok til å få plass på en parkeringsplass, har en triptyk-formet frontrute og et gult poptop-tak for å gi et "sterkt uttrykk" som Renault bemerker, og et interiør som tilbyr to 10-tommers vertikale skjermer og en infotainment-pakke som spenner over en 12-tommers sentral skjerm og et 7-tommers dashbord.

Det er ingen omtale av detaljene til de elektriske motorene og hva som driver varebilen, og heller ikke når vi faktisk kan se en av disse særegne modellene faktisk på veien.

