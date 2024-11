Renault viser frem sin avkarboniserte elbil, kjent som Embleme

HQ

I takt med at elektrifiseringen av bilparken fortsetter å vokse, er reduksjonen av karbonavtrykk og klimagassutslipp et av de neste alvorlige initiativene som må utforskes i bilbransjen. Renault har planer om å bli karbonnøytrale i Europa innen 2040 og globalt innen 2050, men har nå presentert en modell som viser hvordan denne fremtiden kan oppnås.

På Mondial de l'Auto 2024 presenterte Renault Embleme, en bil som beskrives som karbonnøytral . Modellen er bygget fra grunnen av med et stort fokus på begrensede klimagassutslipp og et lavt karbonavtrykk, noe som betyr at den slipper ut 90 % mindre klimagasser i løpet av sin livssyklus enn noen tilsvarende bil produsert i dag.

Renault opplyser at bilen har et 70 % redusert karbonavtrykk, er laget av 50 % resirkulerte materialer, og at nesten alle materialene som brukes kan resirkuleres ytterligere etter endt bruk i Embleme, noe som gir en total resirkulerbarhet på 90 %. Den har til og med et lavkarbonbatteri som bruker strategisk resirkulerte materialer til å produsere nye batterier, og en elmotor på 160 kW som lover en rekkevidde på "flere hundre kilometer".

Selv om alt dette høres veldig lovende ut, skal det sies at Embleme fortsatt er et konseptkjøretøy, så vi bør ikke forvente å se den på veiene med det første. Likevel gir det deg definitivt troen på en mye mer miljøvennlig bilfremtid.

