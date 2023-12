Renere omslag til Switch-spillene i Sørøst-Asia

HQ

Det er altfor vanlig at vakre spillesker ødelegges av en mengde ulike logoer på omslaget, inkludert PEGI-aldersklassifiseringen. Nå har Nintendo bestemt seg for å gjøre noe med det, og vil begynne å levere rene omslag til førstepartsspill der bare tittelen er synlig på forsiden og alt annet (inkludert aldersmerkingen) er flyttet til baksiden.

Dette betyr at du endelig vil kunne nyte kunstverket uten at andre uønskede logoer skygger for det. Dessverre gjelder dette foreløpig bare for Sørøst-Asia, men forhåpentligvis blir det populært og blir etterspurt i Vesten også, for vi antar at de færreste av dere har noe imot å se mer grafikk og mindre rot?

Takk Nintendo Soup