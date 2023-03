Renfield er en direkte oppfølger til Dracula-filmen fra 1931

HQ

For mange fans føles det som en evighet å vente noen år på en oppfølger til en film, men det er ingenting sammenlignet med hva fans av Tod Brownings Dracula har måttet tåle. Den filmen debuterte tilbake i 1931, og med den sakte nærmer seg 100-årsjubileet, har Chris McKay avslørt at den kommende komedien Renfield, faktisk vil være en oppfølger til selve filmen.

I en samtale med Collider uttalte McKay: "Jeg fortsatte å fortelle markedsføring at det er det vi burde si, at [Renfield] er den eneste direkte oppfølgeren. Jeg antar at du kan argumentere for at 'Dracula's Daughter' er en oppfølger fordi åpningsscenen er kjølvannet av Tod Browning-filmen, men Bela Lugosi er ikke med, det er et helt annet sett med karakterer. Og det er en flott film, det er vilt hvis du ikke har sett den. Jeg syntes filmen var flott. Men for meg er dette den eneste virkelige direkte oppfølgeren med Dracula og Renfield av den filmen.

Så hvis du har ventet på å se hvordan historien i filmserien fra 1931 fortsetter, så er dette i det minste noen gode nyheter. Når det gjelder når du kan se etter å fange Renfield på kino, debuterer filmen 14.