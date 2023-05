Rengjør de skitneste delene av Warhammer 40,000-verdenen i PowerWash Simulator

HQ

PowerWash Simulator har allerede fått en rekke virkelig unike og spennende crossover-pakker, inkludert Tomb Raider, Final Fantasy, og snart SpongeBob. Det stopper dog ikke med sistnevnte, for det kommer etter hvert en pakke som lar oss rengjøre et ekstremt skittent sted.

FuturLab og Games Workshop benyttet anledningen under Warhammer Skulls -arrangementet til å avsløre at Warhammer 40,000 skal komme til PowerWash Simulator etter hvert.

"Det rike designen og fantasien i Warhammer 40,000-universet gir et utrolig utvalg av rengjøringsjobber," sa Dan Chequer, hoveddesigner for PowerWash Simulator. "Spillerne kommer til å trenge en stødig hånd, et øye for detaljer og en kraftig spyler for å bekjempe skitten i den fjerne fremtiden!"

Det er ikke noe nytt om når denne Warhammer-pakken kommer til PowerWash Simulator, men du kan se kunngjøringstraileren for samarbeidet nedenfor.