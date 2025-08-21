Rennsport kansellerer free-to-play-modellen

HQ

Den tyske simracing-konkurrenten Rennsport vil etter alt å dømme lanseres i versjon 1.0 i november, og til den tid vil Competition Company og hjelpe-utvikleren Teyon lansere spillet sitt for konsoller, samt PC. Akkurat nå er Rennsport gratis å spille via Epix Game Store og Steam, og i løpet av det siste året har utvikleren snakket mye om "Founders Pack" og deres økonomimodell i spillet - noe som ærlig talt har vært desorienterende og forvirrende. Competition Company har i løpet av morgenen kunngjort at de dropper free-to-play-modellen og går over til en vanlig prismodell der basisspillet vil koste € 69,99 og inneholde 18 biler og 13 baner. Hvis du vil ha flere biler og baner enn det - må du betale for dem bil for bil.

Rennsport-utviklerne om overgangen:

"De som kjøpte Rennsport Founder's Packs på PC, vil ikke bli stående tomhendte, ettersom Gold- og Platinum-backers vil motta en gratis Standard Edition av spillet. Diamond-backers vil motta en Deluxe-utgave av spillet."