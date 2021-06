Replaced er 2.5D-verdens svar på Cyberpunk 2077

Jeg er vanligvis typen som skyr litt unna så snart et spill med såkalt pixelart-stil dukker opp, men det viser seg at å gjøre stilen litt renere og plusse på kamper som ser engasjerende ut virkelig får meg til å sperre opp øynene.

Replaced gjør i alle fall det, for Sad Cat Studios sitt kommende spill ser ganske kult ut med stemningsfylte Cyberpunk-omgivelser og kamper det ser ut som det er trøkk i. Konseptet høres ikke dumt ut heller med tanke på at vi spiller en kunstig intelligens som av en eller annen grunn har forvillet seg inn i en menneskekropp. Du kan være trygg på at jeg vil holde meg oppdatert om dette frem til lanseringen neste år.