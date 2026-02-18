Replaced har blitt forsinket til april

HQ

Hvis du har telt ned dagene til Sad Cat Studios ' Replaced kommer på PC og Xbox Series X / S, har vi litt dårlige nyheter å dele. Den etterlengtede tittelen har blitt forsinket og kommer ikke lenger som forventet 12. mars.

Forsinkelsen vil skyve Replaceds ankomst tilbake en måned og se at spillet nå kommer 14. april. Dette er rett og slett fordi utvikleren ønsker ekstra tid til å polere og avgrense spillet for å sikre at det lever opp til forventningene til fansen.

En uttalelse om saken uttrykker: "Som et lite team som jobber med vår aller første tittel, har vi lagt alt vi har i dette prosjektet. Selv om spillet teknisk sett er ferdig, har det å nå denne siste strekningen vist oss at vi bare trenger noen få uker til for å sikre at opplevelsen er akkurat det du fortjener. Vi vil at den versjonen av Replaced du spiller fra dag én, skal være polert, stabil og tro mot visjonen vi har delt med dere."

Når den kommer om to måneder, vil Replaced lanseres som et dag én-tillegg til Game Pass-biblioteket.