Gamereactor

  •   Norsk


Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Replaced

Replaced skyver utgivelsesdatoen tilbake til våren 2026

Spillregissøren sier at spillet nå er "veldig nær" å fullføre produksjonen.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Sci-fi-actionplattformspilleren Replaced kommer ikke lenger i år. Etter at flere forsinkelser allerede har rammet Sad Cat Studios 'kommende utgivelse, har en annen blitt stablet på, og skyver spillet til en lansering våren 2026 i stedet.

"Vi vet at samfunnet vårt er utrolig spent på å spille Replaced, og det er ingen hemmelighet at det har tatt lengre tid enn vi opprinnelig trodde å levere det til dere alle - vi beklager det," sa spilldirektør Yura Zhdanovich i en pressemelding (via Gematsu). "Vi har alltid prøvd å gjøre det som er riktig for prosjektet, noe som i sin tur betyr å levere en helt spesiell opplevelse til dere. Den gode nyheten er at vi nå er svært nær ved å fullføre produksjonen, og Replaced kommer til PC og Xbox Series X|S våren 2026."

Det er fortsatt ingen fast utgivelsesdato for spillet, bare et vindu. Selv om det ser ut til at Sad Cat er sikre på at de vil møte utgivelsesvinduet denne gangen, med tanke på tidligere forsinkelser, kan noen fans være litt skeptiske. Alt vi kan gjøre nå er å håpe at det blir med i den voksende rekken av 2026-utgivelser.

Replaced

Relaterte tekster

0
Replaced utsatt til 2024

Replaced utsatt til 2024
NYHET. Skrevet av Jonas Mäki

Det ser ikke ut til å være noen forklaring på hvorfor, men med tanke på at vi ikke har hørt om spillet på en stund, er det ikke nødvendigvis en overraskelse.



Loading next content