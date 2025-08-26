Replaced skyver utgivelsesdatoen tilbake til våren 2026

HQ

Sci-fi-actionplattformspilleren Replaced kommer ikke lenger i år. Etter at flere forsinkelser allerede har rammet Sad Cat Studios 'kommende utgivelse, har en annen blitt stablet på, og skyver spillet til en lansering våren 2026 i stedet.

"Vi vet at samfunnet vårt er utrolig spent på å spille Replaced, og det er ingen hemmelighet at det har tatt lengre tid enn vi opprinnelig trodde å levere det til dere alle - vi beklager det," sa spilldirektør Yura Zhdanovich i en pressemelding (via Gematsu). "Vi har alltid prøvd å gjøre det som er riktig for prosjektet, noe som i sin tur betyr å levere en helt spesiell opplevelse til dere. Den gode nyheten er at vi nå er svært nær ved å fullføre produksjonen, og Replaced kommer til PC og Xbox Series X|S våren 2026."

Det er fortsatt ingen fast utgivelsesdato for spillet, bare et vindu. Selv om det ser ut til at Sad Cat er sikre på at de vil møte utgivelsesvinduet denne gangen, med tanke på tidligere forsinkelser, kan noen fans være litt skeptiske. Alt vi kan gjøre nå er å håpe at det blir med i den voksende rekken av 2026-utgivelser.