Replaced vil være omtrent 8 timer langt og kjører i 4K og 60 bilder per sekund på Xbox Series X

Vi har ventet urimelig lenge på det kommende Replaced, som tilsynelatende hadde en steinete og langvarig utviklingsprosess med flere forsinkelser. Nå er utgivelsen endelig rett rundt hjørnet (håper vi...), og det kommer til PC, Xbox One og Xbox Series S/X den 14. april, og er også inkludert i Game Pass.

Et tegn på at forsinkelsene virkelig er over, er at utviklerne har begynt å dele mer detaljert informasjon om spillet, for eksempel teknisk ytelse og lengden på eventyret. I et intervju med GamingBolt sier regissør Yura Zhdanovich :

"Vi tvinger ikke noe sideinnhold på spillerne, så det avhenger virkelig av spillestilen din. Jeg vil si at gjennomsnittet kan være rundt 8 timer, og 11-12 hvis du virkelig søker etter valgfrie ting."

Når det gjelder de tekniske aspektene, sier utviklerne at de vil polere spillet til perfeksjon, men målet er å tilby 4K og 60 bilder per sekund på Xbox Series X, og en veldig respektabel 1440p og 60 bilder per sekund på Xbox Series S. De kommenterer også det faktum at Replaced ikke vil komme til PlayStation 5, og sier :

"Da vi først begynte å utvikle Replaced og snakket med de forskjellige plattformspartnerne, bestemte vi oss for å lansere det som en Xbox-først og Game Pass-tittel, da vi følte at dette passet riktig for oss. Vi kan ikke bekrefte noen andre plattformer på nåværende tidspunkt."

Sistnevnte uttalelse antyder fortsatt at de ikke utelukker muligheten for flere versjoner nedover linjen, så det er sannsynligvis et tilfelle av å vente og se.