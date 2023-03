Representanter for den amerikanske kongressen er opptatt av Sonys forretningspraksis for konsoller i Japan

HQ

Vanligvis når vi snakker om Microsoft og Sony i samme setning i disse dager er det relatert til oppkjøpet av Activision Blizzard på 68,7 milliarder dollar. Denne gangen handler det ikke direkte om det (selv om dette sannsynligvis er en ny taktikk for å få avtalen godkjent i USA) og handler heller om Sonys konsollforretningspraksis i hjemlandet, som Microsoft mener kan bryte handelsavtaler mellom USA og Japan.

Spørsmålet har blitt reist av en gjeng medlemmer av den amerikanske kongressen som presser Biden-administrasjonen til å iverksette tiltak for det "ubalanserte japanske videospillmarkedet, som vi er bekymret for kan være et resultat av en diskriminerende handelspraksis som kan krenke ånden i den digitale handelsavtalen mellom USA og Japan" som et brev signert av berørte kongressmedlemmer sier. (takk, Axios).

Brevet bemerker til og med at Sony har en 98% andel av high-end konsollmarkedet i Japan, og at selskapet signerer avtale som ser ut til å holde japanske spill fra Microsofts enheter, som, hvis det er sant, bryter antitrustlover og vil være "en alvorlig barriere for amerikansk eksport med reelle konsekvenser for Microsoft og de mange amerikanske spillutviklerne og utgiverne som selger globalt, men ser inntektene sine i Japan synke av denne praksisen."

Microsofts bruk av begrepet "high-end konsoll" er måten å fjerne Nintendo fra denne samtalen. For når vi ser på konsollsalg over hele Japan har det generelt alltid vært et tomannsløp mellom PlayStation og Nintendos nyeste enheter.

Etter dette brevet har den amerikanske senatsrepresentanten Katherine Tai lovet å se nærmere på situasjonen.