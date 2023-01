Resetera forbyr diskusjon om Hogwarts Legacy

HQ

Resetera, et av de største online spillforaene i verden, har utstedt et totalforbud mot diskusjon om Hogwarts Legacy.

Dette øker omfanget av en tidligere utestengelse som stoppet brukere fra å markedsføre det kommende spillet, men nå vil all diskusjon bli forbudt.

Forbudet og begrunnelsen bak det tydeliggjøres i et innlegg på Resetera laget av forumets daglige leder. "Vi begynte å skissere problemene fremsatt av Rowling og det aktuelle spillet og hver gang, og da vi diskuterte det hele, fortsatte vi å komme tilbake til det enkle faktum at Rowling ikke bare er en fanatiker, men aktivt presser på med sin posisjon som en velstående og berømt person for lovgivning som vil skade transpersoner. Derfor har mod-teamet besluttet å utvide vårt tidligere forbud mot promotering av Galtvort-spillet til å inkludere selve spillet», heter det videre i innlegget. Resetera tillater heller ikke diskusjon om forbudet, så alle som ønsker å si sin mening må gjøre det andre steder.

Hogwarts Legacy har trommet opp en god del kontroverser, for mens JK Rowling på ingen måte er involvert i spillet hevder mange at å fremheve trollmannsverdenen hennes bare gir henne mer av en plattform for å spre hatefulle synspunkter.