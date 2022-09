Resident Evil 2, 3, 7 og Village på vei til Nintendo Switch

HQ

De nyeste Resident Evil-spillene har glimtet med sitt fravær på Nintendos populære hybridkonsoll, men nå har Capcom bestemt seg for å gjøre noe med dette. Nylig ble det bekreftet at en skybasert versjon av Resident Evil Village utgis på Nintendo Switch 28. oktober.

Men Resident Evil-nyhetene stoppet ikke der, for det japanske selskapet fortalte også at skybaserte versjoner av Resident Evil 7, Resident Evil 2 og Resident Evil 3 er under utvikling til konsollen, men disse fikk ingen eksakt utgivelsesdato. Capcom har tidligere utgitt en skybasert versjon av Resident Evil 7 på Switch, men denne var eksklusiv for det japanske markedet, noe disse nye versjonene ikke kommer til å være.