Resident Evil 3 får action-fylt demo på torsdag

Flere uker hat gått siden Capcom bekreftet at det ville komme en demo av Resident Evil 3 før spillet lanseres den 3. april, og nå vet vi akkurat når.

Det viser seg at ryktene stemte, for Resident Evil 3-demoen vil bli tilgjengelig både på PC, PlayStation 4 og Xbox One den 19. mars, altså på torsdag. Utviklerne sier at denne vil være mer actionfokusert enn Resident Evil 2-demoen vi fikk, men at det uansett ikke betyr at vi kan bruke ammunisjonen på bare tull.

Samtidig kan de også avsløre at Resident Evil Resistance, spillets multiplayerdel hvor man spiller fire mot en, vil få en åpen beta den 27. mars. Når den avsluttes nevnes ikke, men med tanke på at det er en fredag og at spillet lanseres for fullt uken etter aner det meg at vi snakker om ut helgen.

Du kan se bittelitt av hva som venter i demoen i traileren under.