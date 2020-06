Resident Evil 3 får ingen utvidelser

Du ser på Annonser

Tross at det ikke ble helt den samme suksessen som Resident Evil 2, har Resident Evil 3 fortsatt solgt bra. Allerede for to måneder siden meddelte Capcom at de hadde passert to millioner solgte eksemplarer. Men det betyr ikke at Capcom for den saks skyld vil utvide spillet på noen måter. I et intervju med Siliconera forteller produsenten Peter Fabiano at treeren helt enkelt er et ferdig produkt.

Resident Evil 2 fikk et par mindre DLC-oppdateringer, men det kan vi ikke regne med til treeren. Det er dog på sin plass å poengtere at dette ikke gjelder Resident Evil Resistance, som forhåpentligvis får mer innhold etter hvert om det er nok spillere der.