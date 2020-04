Resident Evil 3 har solgt to millioner eksemplarer

Selv om det ikke har fått fullt så god omtale som Resident Evil 2, har Resident Evil 3 likevel fått gode karakterer av anmeldere verden over, og det ser ut til at det har hatt en massiv interesse. Capcom selv har nå avslørt at spillet har solgt over to millioner eksemplarer, her telles både digitale og fysiske salg.

Til sammenlikning solgte originalen 3.5 millioner eksemplarer i sin tid, så det er nok ikke lenge til remaken tar igjen dette. Det har fortsatt en vei å gå før det tar igjen Resident Evil 2 da, som nå har solgt 6.5 millioner eksemplarer.