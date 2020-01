Resident Evil 3 vil skille seg mer fra originalen enn forgjengeren

Resident Evil 2 holdt seg ganske tett opp mot kildematerialet, og selv om grafikken og mekanikkene hadde fått en skikkelig overhaling, så handlet det mer om å ære det originale spillet.

Resident Evil 3 kommer til å gjøre det samme for Resident Evil 3: Nemesis, men her kommer spillet til å skille seg mer fra originalen enn det Resident Evil 2-remaken gjorde. I et intervju med Famitsu (via Siliconera) forteller produsent Masao Kawado at de faktisk "remixer" elementer fra det originale spillet med større frihet enn tidligere.

Han refererer spesifikt til disse endringene som "rearrangements", og det betyr blant annet at Nemesis dukker opp på andre tidspunkter, og at visse narrative scener er et "fresh take" snarere enn en direkte gjengivelse.

Til slutt avslører han at spillet er 90% ferdig, og at vi derfor ikke bør forvente en forsinkelse.