Resident Evil 3 viser gode salgstall i Japan

Resident Evil 3-remaken kom forrige uke, og det er allerede tydelig at det har vært etterspurt - i hvert fall i hjemlandet Japan.

Ifølge Famitsu (via Gamingbolt) solgte spillet nesten 190.000 eksemplarer den første uken, som er en god nyhet for Capcom. Men det slår på ingen måte Animal Crossing: New Horizons, som den samme uken solgte 425.000 kopier, selv om det kom for flere uker siden.

Du kan se hele ukens toppliste her:

1. [NSW] Animal Crossing: New Horizons

2. [PS4] Resident Evil 3

3. [PS4] One Piece: Pirate Warriors 4

4. [NSW] One Piece: Pirate Warriors 4

5. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe

6. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate

7. [NSW] Pokémon Sword/Shield

8. [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition

9. [NSW] Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

10. [NSW] Ring Fit Adventure