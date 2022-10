Resident Evil 4 avslører endringer i trailere

HQ

Lenge før spillet ble offisielt annonsert var det tydelig at remaken av Resident Evil 4 kommer til å endre ganske mye på det elskede spillet, og i kveld kan du se enda flere av disse.

Resident Evil 4 fikk tross alt mye oppmerksomhet i dagens Showcase. Faktisk har vi fått hele to trailere. Den første viser en god del gameplay, så vi får blant annet se hvordan fiender nå kan angripe på langt flere måter slik at de for eksempel kan holde oss fast, at Leon nå kan kontre både motorsager og vanlige angrep om vi timer trykkene våre riktig og ikke minst viser en rekke eksempler på hvordan historieoppbyggingen har blitt endret. Sistnevnte får vi enda bedre bevis på i trailer nummer to som utelukkende viser historiesekvenser.

I tillegg har vi fått vite at vår kjære kjøpmann vil tilby nye tjenester denne gangen og at menyene finpusses litt, så det skal bli spennende å se hvordan balansen mellom gammelt og nytt faller i smak den 24. mars.

