Litt over en måned har gått siden Capcom fortalte at de skulle ha en ny showcase-stream for Resident Evil en gang i oktober, og nå vet vi altså akkurat når.

Traileren under avslører at vi skal få se og vite mer om både Resident Evil 4, Resident Evil Village sin Winters' Expansion-utvidelse og "et par andre ting" klokken tolv natt til fredag.