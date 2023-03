Resident Evil 4 Remake får ARG spin-off

HQ

Remake ARG-tilknytning har blitt oppdaget på nettet, som informerer spillere om kidnappingen av Ashley Graham, arrangementet som starter plottet til Resident Evil 4.

Så snart spillerne logger seg på den sikre agentportalen, får de et varsel om forsvinningen av Baby Eagle, kallesignalet for Ashley. Bortsett fra noen få meldinger og et par bilder å se på, ser det ikke ut til å være for mye i denne ARG akkurat nå.

Men det er et par uker igjen før utgivelsen av Resident Evil 4 Remake, så det er sjansen for at mer innhold kan legges til ARG før da.

Sjekk ut Resident Evil 4 Remake ARG her for å finne ut mer om spillets bakgrunnshistorie.