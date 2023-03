Resident Evil 4 Remake får demo senere i dag

HQ

Mens utgivelsesdatoen for Resident Evil 4 Remake bare er et par uker unna, venter mange fans på lanseringen av en demo for actionskrekkspillet. Det ser ut til at demoen kan falle så snart som senere i dag, som oppdaget av en Twitch-annonse.

Et skjermbilde av annonsen fant veien til Twitter, hvor den ble brakt til et bredere publikum av Okami Games. De spekulerer i at Resident Evil 4 Remake-demoen vil bli gjort tilgjengelig senere i dag som en del av den kommende Capcom Showcase.

Vi er ikke sikre på om denne demoen vil inneholde en bestemt del av spillet, eller om det bare vil gi spillerne et par timer til å gjøre hva de vil med. Hvis du er desperat etter en titt på Resident Evil 4 Remake, sjekk ut forhåndsvisningen vår her.