Resident Evil 4 Remakes Achievements/Trophies har blitt lekket

Mindre enn to uker før utgivelsen av Resident Evil 4 Remake, ser det ut til at prestasjonene (Achievements/Trophies) for spillet har lekket tidlig på Reddit. Med i underkant av 40 prestasjoner, og noen av dem som krever fullføring av hovedhistorien i forskjellige moduser, kommer du mildt sagt til å måtte spille mye Resident Evil 4 Remake for 100%..

Sjekk ut hele listen nedenfor, og takk til det originale Reddit-innlegget som du finner her:



Obtain All Trophies



Parry and Enemy With The Knife



Upgrade a Weapon



Get the exclusive Upgrade for a weapon



Rescue Ashley While She's Being Carried away by an enemy



Destroy A Clockwork Castellan



Defeat Del Lago



Defeat Bitores Mendes



Defeat the Verdugo



Defeat Ramon Salazar



Defeat Jack Krauser



Defeat Osmund Saddler



Defeat 3 Enemies with One Flashbang Grenade



Defeat a Garrador Using Only Knives



Kill 2 Parasites Inside A Regenerator With One Bullet



Throw a Grenade Into Ramon Salazar's Mouth



Use A Cannon To Defeat A Zealot



Make It Through Both Minecart Sections In The Underground Tunnel Without Taking Damage



Reach the Top Of The Clock Tower Without The Lift Stopping Once



Escape On The Water Scooter Without Taking Damage



Sell A Single Treasure For At Least 1,000,000 Ptas



Obtain All Treasures included on the village treasure map in one playthrough



Obtain All Treasures included on the castle treasure map in one playthrough



Obtain All Treasures included on the island treasure map in one playthrough



Obtain All Weapons



Destroy all ClockWork Castellan's



Complete the main story on Standard Mode Or Higher



Complete the main story on Standard Mode with an S+ Rank



Complete the main story on Hardcore Mode Or Higher



Complete the main story on Hardcore Mode with an S+ Rank



Complete the main story on Professional Mode



Complete the main story within 8 Hours



Complete the main story Without using a recovery Item



Complete the main story Without using only knives and handguns



Complete the main story Without talking to the merchant once



Complete a game at the shooting range



Complete an S rank in all games at the shooting range



Shoot through and destroy 5 targets at the shooting range with one shot



Det er noen som er bekymret fordi U-3 ikke er nevnt i prestasjonslisten, noe som kan bety at booskampen er fjernet fra remaken. Men siden Gigante og Bella Sisters heller ikke er nevnt i prestasjonene, er det sannsynlig at det bare ikke er et prestasjoner knyttet til å beseire hver boss.