Resident Evil 4 VR lanseres på PS VR2 neste uke

Capcom har kunngjort at alle som har håpet på å få sjansen til å virkelig leve seg inn i Resident Evil 4 skal få muligenheten når virtual reality-modusen endelig kommer til PlayStation VR2 neste uke.

Det japanske spillselskapet har avslørt at PS VR2-versjonen av spillet skal debutere 8. desember, og at den kommer som en gratis oppdatering for alle PS5-eiere av tittelen. En demo av VR-versjonen vil også være tilgjengelig for nedlasting samme dag.

I tillegg til å avsløre når PS VR2-versjonen av Resident Evil 4 kommer, har Capcom også sluppet lanseringstraileren for versjonen, som gir oss et glimt av ulike ikoniske øyeblikk fra tittelen sett fra Leon S. Kennedys egne øyne.